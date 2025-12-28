Адвокат не обязан проверять действительность паспорта клиента — Большая Палата ВС

Большая Палата подчеркнула, что закон не обязывает адвоката проверять действительность документа клиента либо представлять договор о правовой помощи вместе с ордером.

Большая Палата Верховного Суда отменила определение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которым иск об обжаловании санкций, введенных в действие указом Президента, был оставлен без рассмотрения из-за якобы отсутствующих полномочий адвоката.

БП ВС, рассматривая дело № 990/215/24, подчеркнула: действующее законодательство не возлагает на адвоката обязанности устанавливать личность клиента путем проверки действительности документа (в частности через онлайн-сервисы ГМС), а также не требует подавать договор о правовой помощи вместе с ордером.

Обстоятельства дела

Иск был подан в интересах ОСОБА_1 к Президенту Украины о признании противоправным и отмене в части Указа Президента Украины от 30 декабря 2023 года № 877/2023, которым введено в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций) в отношении ОСОБА_1. Третьи лица на стороне ответчика — Совет национальной безопасности и обороны Украины и Служба безопасности Украины.

Суд первой инстанции (Кассационный административный суд в составе Верховного Суда) удовлетворил заявление СБУ и оставил иск без рассмотрения на основании пункта 2 части первой статьи 240 КАС Украины — как подписанный «лицом, не имеющим права его подписывать». Мотивация сводилась к тому, что на дату подачи иска миграционная служба инициировала отмену решения об оформлении приобретения гражданства, а паспорт гражданина Украины, представленный в подтверждение данных истца, был признан недействительным. На этом основании суд пришел к выводу, что адвокат не доказал надлежащее установление личности клиента и, следовательно, не имел полномочий подписывать иск.

Аргументы апелляции

В апелляционной жалобе представитель истца подчеркивал, что такой подход чрезмерно формализует доступ к правосудию и фактически лишает лицо права на судебную защиту. Отдельно отмечалось, что Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» не содержит обязанности адвоката проверять действительность документов клиента, а КАС Украины прямо определяет ордер как надлежащий документ для подтверждения полномочий адвоката в суде.

Что решила Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата ВС согласилась с доводами апелляции и отменила определение об оставлении иска без рассмотрения, направив дело № 990/215/24 для продолжения рассмотрения в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ключевые выводы БП ВС:

1. Ордер — самостоятельное и достаточное доказательство полномочий адвоката

Если иск подписан адвокатом и к иску приложен ордер, выданный в соответствии с Законом № 5076-VI, у суда нет оснований оставлять иск без рассмотрения по мотиву «неуполномоченности» подписанта. БП ВС прямо сослалась на свою предыдущую правовую позицию: представление договора о правовой помощи вместе с ордером законом не требуется.

2. Нет законной обязанности адвоката проверять действительность документа клиента

БП ВС отметила, что действующее законодательство не предусматривает обязанности адвоката устанавливать личность клиента путем проверки действительности паспорта или иного документа (в частности через онлайн-сервисы наподобие «Проверка недействительных документов»). Следовательно, требование суда первой инстанции о такой проверке как условии для представительства не имеет надлежащей правовой основы.

3. Вопрос «имеет ли именно это лицо право требования» — предмет рассмотрения по существу, а не стадии приемлемости иска

БП ВС обратила внимание, что в решении СНБО санкции применены к лицу, указанному как гражданин РФ, которое «может использовать документы» на иные персональные данные. Поэтому вопрос, имеет ли ОСОБА_1, от имени которого подан иск, надлежащее право на обжалование указа, должен оцениваться при рассмотрении дела по существу, а не путем отсечения иска процессуальным формализмом.

4. Суды должны избегать чрезмерного формализма, блокирующего доступ к правосудию

БП ВС применила подход ЕСПЧ относительно разграничения формализма и чрезмерного формализма: процессуальные правила важны, однако их «строгое толкование» не может лишать реального доступа к суду. В этом деле, по убеждению БП ВС, суд первой инстанции именно перешел границу допустимого формализма.

