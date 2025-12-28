Перерасчет пенсии работающим пенсионерам — что нужно знать

Перерасчет назначенной пенсии проводится с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснило вопрос перерасчета пенсии для тех, кто продолжает работать.

Порядок проведения перерасчета пенсий лицам, которые продолжают работать, установлен частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон) и постановлением правления Пенсионного фонда Украины № 10-1 от 18.05.2018 «Об утверждении Порядка перерасчета пенсии без дополнительного обращения лица в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”».

Если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не менее чем 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), с которой была исчислена пенсия.

Пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсия уже была исчислена, либо, если это целесообразно, может учитываться в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения / предыдущего перерасчета пенсии.

Если работающий пенсионер после назначения / перерасчета пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии проводится не ранее чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета).

Перерасчет назначенной пенсии проводится с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии, если соответствующее заявление со всеми необходимыми документами подано им до 15 числа включительно, и с первого числа следующего месяца — если заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа.

Кроме того, пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на первое марта года, в котором осуществляется перерасчет, приобрели 24 месяца страхового стажа, либо которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, органы Пенсионного фонда ежегодно с первого апреля перерасчитывают пенсию автоматически.

Пенсионерам, которые работают, пенсия перерасчитывается в связи с ростом прожиточного минимума уже после увольнения с работы.

В случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен сообщить об этом органам Пенсионного фонда. Соответствующее требование содержится в ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Это связано с тем, что к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только для неработающих пенсионеров, например надбавка неработающим пенсионерам, которые имеют на своем иждивении детей до 18 лет.

