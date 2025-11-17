У Житомирі викрили чоловіка, який за $10 тисяч обіцяв сховати ухилянта в автобусі для втечі за кордон

Чоловік пропонував перевезти ухилянта у схованці міжнародного автобуса, але був викритий оперативниками.

У Житомирі повідомлено про підозру 35-річному чоловіку, який за 10 тисяч доларів обіцяв переправити військовозобов’язаного за кордон у багажному відділенні автобуса. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Вказується, що фігурант зустрівся з потенційним клієнтом, запропонував кілька способів перетину кордону та назвав вартість кожного з них.

«Пакет послуг» за 10 тисяч доларів передбачав перевезення клієнта, схованого у перестінці автобуса міжнародного рейсового сполучення, серед особистих речей інших пасажирів, через пункт пропуску. Також підозрюваний просив надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, аби усунути всі можливі перешкоди.

Однак, протиправну діяльність припинено правоохоронцями під час передачі всієї суми, а чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

