В Житомире разоблачили мужчину, который за $10 тысяч обещал спрятать уклониста в автобусе для побега за границу

08:13, 17 ноября 2025
Мужчина предлагал перевезти уклониста в тайнике международного автобуса, но был разоблачён оперативниками.
В Житомире сообщено о подозрении 35-летнему мужчине, который за 10 тысяч долларов обещал переправить военнообязанного за границу в багажном отделении автобуса. Об этом сообщает областная прокуратура.

Указывается, что фигурант встретился с потенциальным клиентом, предложил несколько способов пересечения границы и назвал стоимость каждого из них.

«Пакет услуг» за 10 тысяч долларов предусматривал перевозку клиента, спрятанного в перегородке автобуса международного рейсового сообщения, среди личных вещей других пассажиров, через пункт пропуска. Также подозреваемый просил предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, чтобы устранить все возможные препятствия.

Однако противоправная деятельность прекращена правоохранителями во время передачи всей суммы, а мужчину задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

