На Львівщині патрульні зупинили авто за порушення ПДД — водій дістав гранату та підірвав її

Чоловік отримав поранення після вибуху та був госпіталізований.

У місті Рудки Самбірського району стався вибух під час перевірки автомобіля. Про інцидент повідомила поліція області.

Патрульні зупинили Alfa Romeo за порушення правил дорожнього руху. Під час розмови з правоохоронцями 37-річний водій раптово дістав гранату та привів її в дію. Чоловік отримав поранення та був доставлений у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

