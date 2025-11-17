На Львовщине патрульные остановили авто за нарушение ПДД — водитель достал гранату и взорвал ее

Мужчина получил ранения после взрыва и был госпитализирован.

У городе Рудки Самборского района произошел взрыв во время проверки автомобиля. Об инциденте сообщила полиция области.

Патрульные остановили Alfa Romeo за нарушение правил дорожного движения. Во время разговора с правоохранителями 37-летний водитель внезапно достал гранату и привел ее в действие. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Проводится досудебное расследование.

