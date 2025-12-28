  1. В Украине

В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП — автобус съехал в кювет и перевернулся на бок, видео

16:52, 28 декабря 2025
Между селами Надиев и Раков рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.
В воскресенье, 28 декабря, в Калушском районе Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина, еще пять человек, среди них ребенок, получили травмы. Об этом сообщила ГСЧС.

«Между селами Надиев и Раков рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 30 пассажиров и 2 водителя», — сообщили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители и офицер-спасатель громады.

ДТП ГСЧС

