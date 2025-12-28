Глава ЦИК Олег Диденко назвал основные вызовы организации выборов в условиях особого положения

Олег Диденко подчеркнул, что избирательный процесс требует тесной межведомственной координации, комплексных протоколов безопасности и широких информационных кампаний для обеспечения доверия граждан и легитимности выборов.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко обозначил основные вызовы организации послевоенных выборов и возможные риски проведения выборов в условиях особого периода.

По словам Олега Диденко, основными вызовами послевоенных выборов или выборов в условиях особого положения являются:

правовая определенность для таких выборов;

риски безопасности;

разрушенная избирательная инфраструктура;

миллионы избирателей за рубежом;

массовые внутренние перемещения;

голосование военнослужащих;

неактуальные данные Государственного реестра избирателей;

иностранное вмешательство, в частности подкуп, дезинформация и кибератаки;

оккупированные территории.

«Избирательный процесс требует тесной межведомственной координации, комплексных протоколов безопасности и широких информационных кампаний для обеспечения доверия граждан и легитимности выборов. ЦИК и в дальнейшем будет продолжать работу над выработкой законодательных и организационных решений для проведения демократических, безопасных и легитимных выборов в Украине», — подчеркнул Олег Диденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.