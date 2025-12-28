  1. В Украине

Глава ЦИК Олег Диденко назвал основные вызовы организации выборов в условиях особого положения

18:04, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Олег Диденко подчеркнул, что избирательный процесс требует тесной межведомственной координации, комплексных протоколов безопасности и широких информационных кампаний для обеспечения доверия граждан и легитимности выборов.
Глава ЦИК Олег Диденко назвал основные вызовы организации выборов в условиях особого положения
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко обозначил основные вызовы организации послевоенных выборов и возможные риски проведения выборов в условиях особого периода.

По словам Олега Диденко, основными вызовами послевоенных выборов или выборов в условиях особого положения являются:

  • правовая определенность для таких выборов;
  • риски безопасности;
  • разрушенная избирательная инфраструктура;
  • миллионы избирателей за рубежом;
  • массовые внутренние перемещения;
  • голосование военнослужащих;
  • неактуальные данные Государственного реестра избирателей;
  • иностранное вмешательство, в частности подкуп, дезинформация и кибератаки;
  • оккупированные территории.

«Избирательный процесс требует тесной межведомственной координации, комплексных протоколов безопасности и широких информационных кампаний для обеспечения доверия граждан и легитимности выборов. ЦИК и в дальнейшем будет продолжать работу над выработкой законодательных и организационных решений для проведения демократических, безопасных и легитимных выборов в Украине», — подчеркнул Олег Диденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]