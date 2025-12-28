Глава ЦИК Олег Диденко назвал основные вызовы организации выборов в условиях особого положения
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко обозначил основные вызовы организации послевоенных выборов и возможные риски проведения выборов в условиях особого периода.
По словам Олега Диденко, основными вызовами послевоенных выборов или выборов в условиях особого положения являются:
- правовая определенность для таких выборов;
- риски безопасности;
- разрушенная избирательная инфраструктура;
- миллионы избирателей за рубежом;
- массовые внутренние перемещения;
- голосование военнослужащих;
- неактуальные данные Государственного реестра избирателей;
- иностранное вмешательство, в частности подкуп, дезинформация и кибератаки;
- оккупированные территории.
«Избирательный процесс требует тесной межведомственной координации, комплексных протоколов безопасности и широких информационных кампаний для обеспечения доверия граждан и легитимности выборов. ЦИК и в дальнейшем будет продолжать работу над выработкой законодательных и организационных решений для проведения демократических, безопасных и легитимных выборов в Украине», — подчеркнул Олег Диденко.
