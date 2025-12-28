  1. В Украине
Писал в Telegram о расположении ТЦК и блокпостов — суд на Полтавщине вынес приговор мужчине

17:10, 28 декабря 2025
Мужчина несколько месяцев публиковал в мессенджере информацию о мобилизационных мероприятиях и передвижении военных и полиции.
Писал в Telegram о расположении ТЦК и блокпостов — суд на Полтавщине вынес приговор мужчине
Зиньковский районный суд Полтавской области признал виновным местного жителя в воспрепятствовании законной деятельности ВСУ в особый период. Мужчина на протяжении нескольких месяцев публиковал в Telegram сообщения о местах проведения мобилизационных мероприятий и передвижении групп ТЦК и полиции.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Обстоятельства дела № 530/1957/25

Житель Полтавской области осенью 2024 года присоединился к публичному Telegram-чату, который насчитывал более 275 участников. Тематикой этого сообщества было информирование пользователей о местах работы сотрудников ТЦК, блокпостах и передвижении мобильных групп ТЦК во взаимодействии с полицией.

Суд пришел к выводу, что мужчина действовал умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий и их влияние на процесс мобилизации в условиях военного положения.

В материалах дела зафиксирован ряд эпизодов, в частности:

  • сообщения о проверках на автодорогах на выездах из населенных пунктов;
  • информирование о работе мобильных групп ТЦК возле рынка в селе Опишня;
  • публикации о пребывании военнослужащих и полицейских в центральной части населенных пунктов;
  • сообщения о местах проведения мобилизационных мероприятий на въездах в Полтаву.

Такие публикации, по выводу суда, способствовали уклонению военнообязанных от контактов с представителями ТЦК и СП, что снижало эффективность мобилизационных мероприятий и создавало угрозу выполнению задач по комплектованию Вооруженных Сил Украины.

Правовая оценка

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Суд отдельно подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года в Украине действует особый период в связи с военным положением и общей мобилизацией, а территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением обороноспособности государства.

Соглашение о признании виновности

Во время досудебного расследования между прокурором Полтавской областной прокуратуры и обвиняемым при участии защитника было заключено соглашение о признании виновности.

Мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения. Также он перечислил 5 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

Суд проверил добровольность заключения соглашения и пришел к выводу, что его условия не противоречат требованиям Уголовного и Уголовного процессуального кодексов и отвечают интересам общества.

Решение суда

Приговором от 24 декабря 2025 года суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако на основании статьи 75 УК Украины освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

На период испытательного срока осужденного обязали находиться под надзором органов пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, периодически являться для регистрации.

В приговоре суд отдельно подчеркнул: распространение информации о местах проведения мобилизационных мероприятий, работе ТЦК и передвижении военнослужащих в условиях военного положения является уголовно наказуемым деянием и может иметь реальные правовые последствия независимо от формата публикации или мотивов лица.

Приговор может быть обжалован в Полтавский апелляционный суд в порядке и по основаниям, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины.

военные Полтава приговор военнослужащие ТЦК

