Кабмин обновил Государственный стандарт начального образования — что меняется

Кабинет Министров утвердил обновленный Государственный стандарт начального образования. В соответствии с ним ученики и ученицы первых классов начнут обучение с 1 сентября 2028 года. В то же время стандарт уже сейчас станет основой для разработки новой Типовой образовательной программы, модельных учебных программ и учебников. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Предыдущий стандарт начального образования был принят в 2018 году. Его обновление — это плановый процесс, предусмотренный законодательством, который позволяет актуализировать содержание образования в соответствии с современными подходами.

«Обновленный стандарт продолжает реформу Новой украинской школы и согласуется с комплексной политикой “Образование для жизни”, определяя современные подходы к организации обучения. К работе были привлечены специалисты отрасли и ведущие эксперты, в частности опытные учителя-практики.

Отдельное внимание уделено согласованию стандарта с другими уровнями школьного образования. В результате внедрен ряд обновлений. Остановимся на ключевых из них», — заявили в МОН.

Обновленная структура результатов обучения

Одно из ключевых обновлений — изменения в структуре результатов обучения. В обновленном стандарте, кроме общих и конкретных результатов обучения, определены ориентиры для оценивания. Они ложатся в основу создания модельных учебных программ и учебников и показывают, как требования стандарта проверяются на практике. В то же время перечень образовательных отраслей не меняется, поскольку он является сквозным для всех стандартов образования. Такая структура помогает учителю лучше видеть прогресс ребенка и обеспечивает последовательность обучения. Благодаря этому начальная и базовая школа будут работать более слаженно.

Поддержка детей и безопасная образовательная среда

Стандарт усиливает внимание к безопасности, благополучию и возрастным особенностям младших школьников. Это отражено в описаниях ключевых компетентностей и сквозных умений, в частности тех, которые касаются безопасного поведения, взаимодействия с другими и учета индивидуального темпа обучения детей. Документ учитывает, что младшие школьники сегодня сталкиваются со стрессом, тревожностью и утратами, поэтому школа должна быть пространством поддержки. Это дает ориентиры для организации образовательного процесса с учетом благополучия и безопасности детей.

«Обновляя стандарт, мы исходили из того, как сегодня учатся дети, с какими вызовами сталкиваются школы и учителя и какую поддержку нуждается ребенок в начале учебного пути. Начальная школа должна давать ощущение безопасности и последовательности и создавать условия для развития каждого ребенка в собственном темпе», — отмечает координатор разработки содержания образования в Офисе внедрения НУШ при МОН Екатерина Молодик.

Усиление инклюзии и поддержки учеников с ООП

В обновленном стандарте уточнены подходы к индивидуализации обучения и организации образовательного процесса для учеников с различными образовательными потребностями. Это означает, что школа должна создавать безопасную и доступную образовательную среду для каждого ребенка. В частности, предусмотрена возможность коррекционно-развивающей поддержки для тех учеников, которые в ней нуждаются. Также учтено языково-культурное и психофизическое разнообразие учеников, в том числе детей, обучающихся на языках коренных народов и национальных меньшинств или на жестовом языке.

Согласование стандарта с базовым средним образованием

Обновленный стандарт согласован со стандартом базового среднего образования, что способствует более комфортному переходу из начальной школы в 5 класс. Это помогает четко определить, какими умениями должны овладеть дети в начальной школе и с каким уровнем подготовки они продолжают обучение дальше.

Учет цифровой реальности

Новый стандарт учитывает то, что значительная часть жизни детей сегодня проходит в цифровой среде. Поэтому в документе появились четкие требования к работе с данными, информационной безопасности, онлайн-взаимодействию и критическому отношению к информации. Отдельное внимание уделено информатической образовательной отрасли, в частности через обновление Базового учебного плана и выделение соответствующих часов.

Новый стандарт продолжает логику НУШ, развивая ее в направлении, которое соответствует реалиям сегодняшнего дня. Компетентностный подход, деятельностное обучение, инклюзивность, внимание к уникальности каждого ребенка и академическая автономия школы — эти принципы продолжают определять, какой должна быть современная начальная школа. Обновленный стандарт помогает школам ориентироваться в новых условиях и поддерживать детей с разным опытом, учебными потребностями и темпом развития.

