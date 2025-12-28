  1. В мире

Дональд Трамп заявил, что США вновь помогли Камбодже и Таиланду прекратить огонь

18:22, 28 декабря 2025
Камбоджа и Таиланд достигли соглашения о прекращении огня.
Камбоджа и Таиланд достигли соглашения о прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты во второй раз помогли Камбодже и Таиланду достичь соглашения о прекращении огня после того, как боевые действия вспыхнули вновь. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, «боевые действия между Таиландом и Камбоджей временно прекратятся, и они вернутся к жизни в мире в соответствии с нашим недавно заключенным первоначальным соглашением».

Он поздравил «обоих великих лидеров» Камбоджи и Таиланда с их «блестящим достижением этого быстрого и очень справедливого решения», а также отметил, что США «гордятся тем, что смогли помочь».

 «С учетом всех войн и конфликтов, которые я урегулировал и остановил за последние одиннадцать месяцев, восемь из которых, возможно, Соединенные Штаты стали настоящими объединенными нациями, предоставившими очень мало помощи или поддержки в любом из них, включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной», — сказал Трамп и добавил, что ООН «должна начать активно действовать и участвовать в обеспечении мирового мира!».

