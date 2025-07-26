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Трамп сообщил, что Камбоджа и Таиланд стремятся поскорее прекратить огонь.

20:26, 26 июля 2025
Дональд Трамп рассказал, что США ведут торговые переговоры с обеими странами, но заключать соглашения с ними не будут в случае продолжения войны.
Трамп сообщил, что Камбоджа и Таиланд стремятся поскорее прекратить огонь.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Камбоджа и Таиланд выразили готовность к прекращению огня.

Он сообщил о результатах сегодняшней телефонной дипломатии. По его словам, обе стороны стремятся немедленно прекратить огонь и мир, а также вернуться к торговым переговорам с США.

По его словам, США ведут торговые переговоры с обеими странами, но заключать соглашения с ними не будут в случае продолжения войны

"Я только что имел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи и сообщил его о своих обсуждениях с Таиландом и его исполняющим обязанности премьер-министра.

Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и мира. Они также хотят вернуться к "торговому столу" с Соединенными Штатами, что мы считаем неуместным, пока не прекратятся боевые действия. Они согласились немедленно встретиться и быстро наработать условия прекращения огня и, наконец, мира!

Для меня было честью иметь дело с двумя странами. Они имеют долгую и богатую историю и культуру. Надеюсь, они будут жить в мире еще много лет.

Когда все завершится и мир будет достигнут, я с нетерпением жду заключения торговых соглашений с обеими странами!", - сообщил Трамп в своей соцсети.

Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей начались вооруженные столкновения — военные открыли огонь друг по другу. В результате обстрелов есть погибшие, стороны обвиняют друг друга в провокациях.

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Дональд Трамп

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