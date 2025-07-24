На кордоні Таїланду та Камбоджі почались бойові дії, відео

Таїланд і Камбоджа обмінялися вогнем на кордоні — збройний інцидент стався поблизу спірної території з давніми храмами.

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На кордоні між Таїландом і Камбоджею розпочалися збройні сутички — військові відкрили вогонь одне по одному. Внаслідок обстрілів загинули люди, сторони обмінюються звинуваченнями у провокації. Про це повідомляє SRF, CNN.

За інформацією тайської армії, першими стріляли камбоджійські військові. Натомість Камбоджа заявляє, що вогонь відкрили саме тайці, а її військові лише захищались. Збройний інцидент стався біля спірної прикордонної території з давніми храмами, яка вже багато років є джерелом конфлікту.

За даними влади Таїланду, внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє мирних мешканців, ще двоє дістали поранення. Також постраждали двоє тайських солдатів. Зокрема, зазначається, що по цивільних влучили гранати, випущені з камбоджійського боку.

ЗМІ вказують, що удар камбоджійського «Граду» припав по автозаправці з магазином у Таїланді, двоє людей загинули, багато поранених, серед них — школярі.

Водночас представник міністерства оборони Камбоджі заявив, що війська Таїланду здійснили непровоковане вторгнення, і камбоджійські сили відповіли в порядку самооборони.

За даними обох сторін, після початку зіткнень винищувач F-16 армії Таїланду атакував цілі в Камбоджі. За даними тайської армії, під удар потрапила військова ціль.

У свою чергу, Міноборони Камбоджі заявило, що винищувачі скинули дві бомби на дорогу. Військові Камбоджі заявили, що «рішуче засуджують безрозсудну і жорстоку військову агресію Королівства Таїланд проти суверенітету і територіальної цілісності Камбоджі».

«Винищувач F-16 скинув дві бомби на дорогу, що веде до пагоди Ват Кау Сікха Кірі Сварак. Всі ці райони знаходяться в межах камбоджійської території», — йдеться у заяві.

Водночас військово-повітряні сили Таїланду спростовують інформацію про збитого Камбоджею винищувача F-16.

«Камбоджа поширила фейкові новини про те, що літак F-16 королівських ВПС Таїланду було збито»,— йдеться в заяві.

Влада чотирьох провінцій Таїланду, що межують з Камбоджею, оголосила евакуацію жителів на тлі загострення ситуації.

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