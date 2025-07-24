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За перші шість місяців 2025 року ВП ВС розглянула на 27% більше справ, ніж за І півріччя минулого року

10:55, 24 липня 2025
В І півріччі 2025 року до Великої Палати ВС надійшло на 58 % більше процесуальних звернень, ніж за аналогічний період минулого року.
За перші шість місяців 2025 року ВП ВС розглянула на 27% більше справ, ніж за І півріччя минулого року
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У Великій Палаті Верховного Суду відбулися збори суддів, під час яких підбили підсумки роботи ВП ВС за І півріччя поточного року.

Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич поінформував, що протягом першого півріччя 2025 року на розгляді ВП ВС всього перебувало 630 справ / заяв, що на 30 % більше, ніж у першому півріччі 2024 року (тоді на розгляді ВП ВС було 445 матеріалів).

Упродовж звітного періоду до Великої Палати ВС надійшло та передано 462 процесуальні звернення / справи. Це на 58 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Як пояснив Віталій Уркевич, переважали адміністративні справи / скарги, які становили 66 % надходжень до ВП ВС (308 матеріалів). Цивільні справи охопили 16 % надходжень (72 матеріали), кримінальні провадження – 10 % (45 матеріалів), господарські справи – 8 % (37 матеріалів).

Традиційно найпоширенішою підставою передачі справ на розгляд ВП ВС лишається необхідність відступу від правових висновків іншого касаційного суду (40 %). Наявність виключної правової проблеми була підставою передачі у 30 % справ, необхідність відступу від попередніх висновків ВП ВС – у 25 %, порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції – у 5 %.

У І півріччі 2025 року Велика Палата ВС розглянула 379 процесуальних звернень / справ у всіх юрисдикціях, з яких у 168 ухвалила рішення по суті. Усього за перші шість місяців цього року розглянуто (без повернутих до касаційних судів) на 27 % більше звернень / справ, ніж за І півріччя минулого року. У відсотковому співвідношенні серед справ, розглянутих ВП ВС, 60 % становили адміністративні справи, 20 % – цивільні, 15 % – кримінальні, 5 % – господарські.

Крім того, Секретар Великої Палати ВС зазначив, що впродовж І півріччя 2025-го ухвалено 1102 процесуальні рішення: 168 постанов і 934 ухвали.

Також було призначено 324 судові засідання (184 – з участю сторін, а 140 – у письмовому провадженні). 71 засідання відбулося в режимі відеоконференції.

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суд рішення суду Велика Палата Верховного Суду

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