Практика судов
  1. Большая Палата Верховного Суда

За первые шесть месяцев 2025 года БП ВС рассмотрела на 27 % больше дел, чем за I полугодие прошлого года

10:55, 24 июля 2025
В I полугодии 2025 года в Большую Палату ВС поступило на 58 % больше процессуальных обращений, чем за аналогичный период прошлого года.
За первые шесть месяцев 2025 года БП ВС рассмотрела на 27 % больше дел, чем за I полугодие прошлого года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Большой Палате Верховного Суда состоялось собрание судей, на котором подвели итоги работы БП ВС за I полугодие текущего года.

Секретарь Большой Палаты ВС Виталий Уркевич сообщил, что в течение первого полугодия 2025 года в производстве БП ВС находилось всего 630 дел / заявлений, что на 30 % больше, чем в первом полугодии 2024 года (тогда в производстве БП ВС находилось 445 материалов).

В течение отчетного периода в Большую Палату ВС поступило и было передано 462 процессуальных обращения / дела. Это на 58 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснил Виталий Уркевич, преобладали административные дела / жалобы, которые составили 66 % поступлений в БП ВС (308 материалов). Гражданские дела охватили 16 % поступлений (72 материала), уголовные производства — 10 % (45 материалов), хозяйственные дела — 8 % (37 материалов).

Традиционно самой распространенной причиной передачи дел на рассмотрение БП ВС остается необходимость отступления от правовых выводов другого кассационного суда (40 %). Наличие исключительной правовой проблемы стало основанием передачи в 30 % дел, необходимость отступления от предыдущих выводов БП ВС — в 25 %, нарушение правил предметной или субъектной юрисдикции — в 5 %.

В I полугодии 2025 года Большая Палата ВС рассмотрела 379 процессуальных обращений / дел во всех юрисдикциях, из которых по 168 делам были приняты решения по существу. Всего за первые шесть месяцев этого года было рассмотрено (без возвращенных в кассационные суды) на 27 % больше обращений / дел, чем за I полугодие прошлого года. В процентном соотношении среди дел, рассмотренных БП ВС, 60 % составляли административные дела, 20 % — гражданские, 15 % — уголовные, 5 % — хозяйственные.

Кроме того, Секретарь Большой Палаты ВС отметил, что в течение I полугодия 2025 года было принято 1102 процессуальных решения: 168 постановлений и 934 определения.

Также было назначено 324 судебных заседания (184 — с участием сторон, а 140 — в письменном производстве). 71 заседание прошло в режиме видеоконференции.

суд решение суда Большая Палата Верховного Суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Служебное жилье – это не вознаграждение «за выслугу»: Елена Шуляк заявила, что законопроект об отмене Жилищного кодекса является требованием ЕС

Верховная Рада приняла законопроект об отмене Жилищного кодекса за основу, поскольку он является «маяком» среди требований ЕС, несмотря на замечания СБУ и Службы внешней разведки относительно рисков для получения служебного жилья военнослужащими.

Некоторые прокуроры получали инвалидность не от хорошей жизни – Руслан Кравченко объяснил проблему несправедливости зарплат в прокуратуре

Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, а я – как Генпрокурор – 95 тысяч грн, а в НАБУ зарплаты вообще «космос» – Руслан Кравченко объяснил несправедливость «замороженного» минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

Третьякова предложила Генпрокурору Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет

Галина Третьякова заявила, что настало время в корне изменить систему оплаты труда прокуроров «на рыночных принципах».

Президент Зеленский подписал указ о немедленном аудите государственных расходов для усиления обороны

Владимир Зеленский поручил правительству в течение месяца провести аудит всех государственных расходов, чтобы направить максимум средств на оборону.

Владимир Зеленский внесет законопроект, в котором будут все гарантии независимости антикоррупционных институций

Президент Зеленский сообщил, что готовится законопроект, где будут все нормы для независимости антикоррупционных институций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду