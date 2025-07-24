За первые шесть месяцев 2025 года БП ВС рассмотрела на 27 % больше дел, чем за I полугодие прошлого года

В I полугодии 2025 года в Большую Палату ВС поступило на 58 % больше процессуальных обращений, чем за аналогичный период прошлого года.

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В Большой Палате Верховного Суда состоялось собрание судей, на котором подвели итоги работы БП ВС за I полугодие текущего года.

Секретарь Большой Палаты ВС Виталий Уркевич сообщил, что в течение первого полугодия 2025 года в производстве БП ВС находилось всего 630 дел / заявлений, что на 30 % больше, чем в первом полугодии 2024 года (тогда в производстве БП ВС находилось 445 материалов).

В течение отчетного периода в Большую Палату ВС поступило и было передано 462 процессуальных обращения / дела. Это на 58 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснил Виталий Уркевич, преобладали административные дела / жалобы, которые составили 66 % поступлений в БП ВС (308 материалов). Гражданские дела охватили 16 % поступлений (72 материала), уголовные производства — 10 % (45 материалов), хозяйственные дела — 8 % (37 материалов).

Традиционно самой распространенной причиной передачи дел на рассмотрение БП ВС остается необходимость отступления от правовых выводов другого кассационного суда (40 %). Наличие исключительной правовой проблемы стало основанием передачи в 30 % дел, необходимость отступления от предыдущих выводов БП ВС — в 25 %, нарушение правил предметной или субъектной юрисдикции — в 5 %.

В I полугодии 2025 года Большая Палата ВС рассмотрела 379 процессуальных обращений / дел во всех юрисдикциях, из которых по 168 делам были приняты решения по существу. Всего за первые шесть месяцев этого года было рассмотрено (без возвращенных в кассационные суды) на 27 % больше обращений / дел, чем за I полугодие прошлого года. В процентном соотношении среди дел, рассмотренных БП ВС, 60 % составляли административные дела, 20 % — гражданские, 15 % — уголовные, 5 % — хозяйственные.

Кроме того, Секретарь Большой Палаты ВС отметил, что в течение I полугодия 2025 года было принято 1102 процессуальных решения: 168 постановлений и 934 определения.

Также было назначено 324 судебных заседания (184 — с участием сторон, а 140 — в письменном производстве). 71 заседание прошло в режиме видеоконференции.