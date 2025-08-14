Практика судов
Минэнерго предупреждает об обострении проблем с водоснабжением на Запорожской АЭС

21:06, 14 августа 2025
Жара и оккупация угрожают ядерной безопасности ЗАЭС.
Ситуация с системами охлаждения реакторов на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшается, сообщают эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). За последние две недели наблюдаются серьёзные трудности с обеспечением достаточного количества охлаждающей воды для шести реакторов, находящихся в состоянии холодной остановки. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, несмотря на остановку реакторов с весны 2024 года, для поддержания безопасности активных зон и бассейнов выдержки отработанного топлива необходимо стабильное водоснабжение. Жаркая погода, вызывающая быстрое испарение, дополнительно осложняет ситуацию.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ зафиксировали задымление и обгоревшие деревья вблизи градирен ЗАЭС. На других украинских АЭС – Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской, а также на площадке Чернобыльской АЭС – команды агентства ежедневно слышали сигналы воздушной тревоги. На Хмельницкой АЭС специалистам даже пришлось укрываться в убежище.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула безответственность действий российских оккупантов, которые создают прямую угрозу ядерной безопасности. «Россияне в очередной раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Необходимо продолжать давление на Россию. Позиция Украины остаётся неизменной: единственным путём к восстановлению ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и её возвращение под полный контроль Украины», – отметила она.

