Міненерго попереджає про загострення проблем із водопостачанням на Запорізькій АЕС

21:06, 14 серпня 2025
Спека та окупація загрожують ядерній безпеці ЗАЕС.
Ситуація із системами охолодження реакторів на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) погіршується, повідомляють експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За останні два тижні спостерігаються серйозні труднощі із забезпеченням достатньої кількості охолоджувальної води для шести реакторів, що перебувають у стані холодного зупину. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, попри зупинку реакторів із весни 2024 року, для підтримки безпеки активних зон і басейнів витримки відпрацьованого палива необхідне стабільне постачання води. Спекотна погода, що спричиняє швидке випаровування, додатково ускладнює ситуацію.

Крім того, експерти МАГАТЕ зафіксували задимлення та обгорілі дерева поблизу градирень ЗАЕС. На інших українських АЕС – Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській, а також на майданчику Чорнобильської АЕС – команди агентства щодня чули сигнали повітряної тривоги. На Хмельницькій АЕС фахівцям навіть довелося ховатися в укриття.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук наголосила на безвідповідальності дій російських окупантів, які створюють пряму загрозу ядерній безпеці. «Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту. Необхідно продовжувати тиск на росію. Позиція України залишається незмінною: єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України», – зазначила вона.

