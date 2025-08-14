Украина усиливает энергетическую безопасность на фоне российских атак на газовую инфраструктуру

Украина бьет по газовой блокаде: диверсификация и быстрое восстановление после атак РФ.

Украина активно работает над укреплением энергетической безопасности путем диверсификации источников поставок газа и быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры, несмотря на целенаправленные атаки России на газотранспортную и газораспределительную системы. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона «Единые новости».

«Цель врага — не только нанести ущерб нашей инфраструктуре, но и помешать нам получать газ из альтернативных источников, в частности LNG из Средиземноморья, и европейский газ. Это прямая попытка сорвать план ЕС по замещению российского газа и ударить по энергетической безопасности региона», — подчеркнул Колесник.

Украина значительно увеличила импорт газа – ежемесячные объемы превышают прошлогодние показатели более чем в полтора раза. Для накопления запасов в подземных газохранилищах привлечено финансирование от Европейского банка реконструкции и развития и правительства Норвегии. Гарантированные мощности импорта обеспечиваются через межгосударственные соединения с Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией.

По словам заместителя министра, ключевым элементом энергетической безопасности является диверсификация источников поставок. «Кроме LNG из Балтийского моря, мы уже тестируем поставки газа из Каспийского региона, в частности азербайджанского происхождения. Мы не зависим ни от одного маршрута или поставщика — это принципиальная позиция для обеспечения энергетической безопасности», — отметил он.

Несмотря на постоянные обстрелы, энергетические компании оперативно восстанавливают поврежденные объекты. «Мы работаем по утвержденным графикам подготовки к зиме. Даже после атак буквально за считанные дни восстанавливаем производство и транспортировку газа. Это результат слаженной работы энергетиков, ремонтников и международных партнеров», – подчеркнул Колесник.

