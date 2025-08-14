Україна посилює енергетичну безпеку на тлі російських атак на газову інфраструктуру

Україна б’є по газовій блокаді: диверсифікація та швидке відновлення після атак РФ.

Україна активно працює над зміцненням енергетичної безпеки через диверсифікацію джерел постачання газу та швидке відновлення пошкодженої інфраструктури, попри цілеспрямовані атаки Росії на газотранспортну та газорозподільну системи. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Мета ворога - не лише завдати шкоди нашій інфраструктурі, а й перешкодити нам отримувати газ із альтернативних джерел, зокрема LNG із Середземномор’я, та європейський газ. Це пряма спроба зірвати план ЄС із заміщення російського газу та вдарити по енергетичній безпеці регіону», – підкреслив Колісник.

Україна значно наростила імпорт газу – щомісячні обсяги перевищують минулорічні показники більш ніж у півтора раза. Для накопичення запасів у підземних газосховищах залучено фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Норвегії. Гарантовані потужності імпорту забезпечуються через міждержавні з’єднання з Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною.

За словами заступника міністра, ключовим елементом енергетичної безпеки є диверсифікація джерел постачання. «Окрім LNG з Балтійського моря, ми вже тестуємо постачання газу з Каспійського регіону, зокрема азербайджанського походження. Ми не залежимо від жодного маршруту чи постачальника - це принципова позиція для забезпечення енергетичної безпеки», – зазначив він.

Незважаючи на постійні обстріли, енергетичні компанії оперативно відновлюють пошкоджені об’єкти. «Ми працюємо за затвердженими графіками підготовки до зими. Навіть після атак буквально за лічені дні відновлюємо виробництво і транспортування газу. Це результат злагодженої роботи енергетиків, ремонтників та міжнародних партнерів», – наголосив Колісник.

