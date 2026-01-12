$6700 за «вирішення питання» проживання дитини з батьком — судитимуть адвокатку та посадовця

До реалізації злочинного плану адвокатка залучила свого спільника – начальника відділу державної реєстрації місцевої міської ради.

На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно адвокатки та начальника відділу однієї з міськрад області за фактами одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, торік юристка надавала своєму клієнту правову допомогу у справі щодо визначення місця проживання його малолітньої доньки з ним.

«На той час дівчинці було 11 років і вона постійно проживала з батьком, так як мати після початку повномасштабного вторгнення виїхала в Італію. У 2023 році батьки розлучилися і місце проживання дитини потрібно було закріпити юридично.

Розуміючи складність ситуації, жінка повідомила клієнтові, що за певну суму коштів може вплинути на суддів для розгляду справи на його користь та допомогти отримати необхідні документи», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що до реалізації злочинного плану адвокатка залучила свого спільника – начальника відділу державної реєстрації місцевої міської ради.

Посадовець мав, використовуючи свої робочі зв’язки, забезпечити видачу акту обстеження умов проживання малолітньої доньки заявника та довідки що чоловік виховує дитину самостійно. У подальшому, ці документи мали бути долучені до позовної заяви в інтересах батька.

«Адвокатка, у свою чергу, мала вплинути на суддю, щоб рішення було прийняте на користь її клієнта.

Загалом обвинувачені отримали за свої «послуги» 6 700 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Також, як зазначили у відомстві, юристка за 200 доларів США організувала фіктивну зміну реєстрації місця проживання колишньої дружини клієнта, щоб справа розглядалась у «потрібному» суді.

У липні минулого року протиправну діяльність спільників було припинено.

Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

