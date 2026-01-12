  1. В Україні

Як вимикатимуть світло у Києві 13 січня — графіки відключення

21:48, 12 січня 2026
У ДТЕК опублікували графік відключень світла на 13 січня у столиці.
У вівторок, 13 січня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У ДТЕК додали, що на Лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 - без.

Київ відключення світла графіки відключень світла

