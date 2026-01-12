  1. Суспільство

Документи для призначення пенсії за віком — що треба підготувати

22:36, 12 січня 2026
У ПФУ нагадали про список документів, які необхідні для призначення пенсії.
Фото: napensii.ua
Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області нагадало про документи, які необхідні для призначення пенсії за віком.

«Передусім подайте заяву на призначення пенсії.

Це можна зробити:

- у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання;

- в електронній формі через вебпортал Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису», - заявили у ПФ.

Також там зазначили, що із заявою потрібно надати такі документи:

- паспорт-книжечка або ID-картка з відомостями про місце проживання;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток, документи про зміну прізвища, свідоцтва про народження дітей);

- довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до 1 липня 2000 року (за бажанням майбутнього пенсіонера або якщо страховий стаж із 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців);

- документи, які підтверджують право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах та дострокової пенсії за віком;

- документи, які засвідчують особливий статус особи: про визнання ветераном війни, особливі заслуги перед Батьківщиною, статус учасника ліквідації аварії на ЧАЕС або потерпілого, визнання реабілітованим, нагородження знаком «Почесний донор України», перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї тощо (за наявності).

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

