Документы для назначения пенсии по возрасту — что нужно подготовить
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области напомнило о документах, необходимых для назначения пенсии по возрасту.
«Прежде всего подайте заявление о назначении пенсии.
Это можно сделать:
— в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места проживания;
— в электронной форме через веб-портал Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи», — сообщили в ПФУ.
Также там отметили, что вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:
— паспорт-книжечку или ID-карту с данными о месте проживания;
— регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
— документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет, документы о смене фамилии, свидетельства о рождении детей);
— справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года (по желанию будущего пенсионера или если страховой стаж с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев);
— документы, подтверждающие право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях и досрочной пенсии по возрасту;
— документы, удостоверяющие особый статус лица: о признании ветераном войны, особых заслугах перед Отечеством, статусе участника ликвидации аварии на ЧАЭС или пострадавшего, признании реабилитированным, награждении знаком «Почетный донор Украины», нахождении на иждивении нетрудоспособных членов семьи и т. п. (при наличии).
