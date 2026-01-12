ЗСУ вперше евакуювали трьох поранених за допомогою наземного робота

ЗСУ вперше використали НРК для евакуації одразу трьох поранених у складних погодних умовах.

Фото: Магура

Українські військові провели унікальну евакуаційну операцію, під час якої одразу трьох поранених бійців вивезли з позицій за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

Про це повідомили у Сухопутних військах Збройних сил України.

Операцію виконали оператори НРК 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Евакуація відбувалася в складних умовах — під час дощу та туману. Погодні умови водночас допомагали приховати рух від ворога, але значно ускладнювали керування роботом, адже його довелося вести фактично «наосліп» за заздалегідь визначеними координатами.

Наземні роботизовані комплекси — це дистанційно керовані безпілотні платформи, які ЗСУ використовують для логістики, розвідки та бойових завдань. Вони дозволяють доставляти вантажі, евакуйовувати поранених і виконувати небезпечні місії без ризику для життя військовослужбовців.

