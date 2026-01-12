ВСУ впервые эвакуировали трех раненых с помощью наземного робота

ВСУ впервые использовали НРК для эвакуации сразу трех раненых в сложных погодных условиях.

Фото: Магура

Украинские военные провели уникальную эвакуационную операцию, в ходе которой сразу трех раненых бойцов вывезли с позиций с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК).

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Операцию выполнили операторы НРК 47-й отдельной механизированной бригады «Магура». Эвакуация проходила в сложных условиях — во время дождя и тумана. Погодные условия одновременно помогали скрыть движение от врага, но значительно затрудняли управление роботом, ведь его пришлось вести фактически «вслепую» по заранее определенным координатам.

Наземные роботизированные комплексы — это дистанционно управляемые беспилотные платформы, которые ВСУ используют для логистики, разведки и боевых задач. Они позволяют доставлять грузы, эвакуировать раненых и выполнять опасные миссии без риска для жизни военнослужащих.

