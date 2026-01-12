Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Джерело фото: freepik

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону України № 14362 «Про внесення змін до Закону України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення інструментів стимулювання розвитку цифрової економіки».

Законопроєкт має удосконалити діюче законодавства щодо правового режиму Дія Сіті, в тому числі можливості залучити приватний капітал у технологічні компанії, зменшити відтік інноваційного бізнесу за кордон та підготувати підґрунтя для масштабування українських ІТ проєктів на глобальному рівні.

Законопроєктом пропонуються зміни, спрямовані на удосконалення інструментів стимулювання розвитку цифрової економіки через:

уточнення окремих положень щодо особливостей визначення середньої місячної винагороди працівників та гіг-спеціалістів як одного з критеріїв резидентства Дія Сіті;

місячної винагороди працівників та гіг-спеціалістів як одного з критеріїв резидентства Дія Сіті; врегулювання питань винагороди гіг-спеціалістів, зокрема визначення мінімальної бази для її розрахунку у разі відсутності домовленості сторін, запровадження структури такої винагороди, визначення її складових;

мінімальної бази для її розрахунку у разі відсутності домовленості сторін, запровадження структури такої винагороди, визначення її складових; усунення правової невизначеності щодо можливості тимчасового перевищення граничного доходу резидентами-стартапами без втрати статусу резидента;

удосконалення порядку подання заяв для набуття статусу резидента та уточнення підстав для відмови;

уточнення підстав для відмови; запровадження можливості залучення резидентами Дія Сіті інвестицій від спеціалізованих фондів Дія Сіті Інвест відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

спеціалізованих фондів Дія Сіті Інвест відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування»; узгодження положень Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» з Кодексом законів про працю, Законом «Про інститути спільного інвестування» та Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та іншими актами для забезпечення узгодженого правового режиму діяльності фондів Дія Сіті Інвест.

У пояснювальній записці йдеться, що з часу набрання чинності Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» минуло понад 4 роки. За цей час резидентами правового режиму Дія Сіті стали вже понад 3 тисячі юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність у сфері цифрової економіки, ними залучено до співпраці понад 130 тисяч фахівців.

За даними Державної податкової служби України, надходження від резидентів Дія Сіті зростають щороку:

у 2022 році 413 компаній сплатили 4,1 млрд грн податків;

у 2023-му 769 резидентів — 8,5 млрд грн;

у 2024 році 1471 резидент — понад 19,5 млрд грн.

Очікується, що у 2025 році кількість резидентів зросте до 3300, а сума сплачених ними податків перевищить 30 млрд грн.

Таким чином, для держави запровадження правового режиму Дія Сіті забезпечує щорічне збільшення надходжень до державного бюджету – динаміка сплати податкових платежів перевищує динаміку збільшення кількості резидентів правового простору. При цьому такі компанії дотримуються визначених Законом вимог, регулярно подають додаткову звітність резидента Дія Сіті, підкріплену аудиторським висновком.

Тому за словами авторів законопроєкту, виникла необхідність розробки та представлення на розгляд Верховної Ради України проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення інструментів стимулювання розвитку цифрової економіки».

Зазначається, що реалізація положень законопроєкту дозволить удосконалити діюче законодавство щодо правового режиму Дія Сіті, в тому числі можливості залучити приватний капітал у технологічні компанії, зменшити відтік інноваційного бізнесу за кордон та підготувати підґрунтя для масштабування українських ІТ проєктів на глобальному рівні.

