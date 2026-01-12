Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

Джерело фото: freepik

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины № 14362 «О внесении изменений в Закон Украины “О стимулировании развития цифровой экономики в Украине” и некоторые другие законодательные акты относительно совершенствования инструментов стимулирования развития цифровой экономики».

Законопроект направлен на усовершенствование действующего законодательства относительно правового режима Дія Сіті, в том числе возможностей привлечения частного капитала в технологические компании, снижения оттока инновационного бизнеса за границу и подготовки условий для масштабирования украинских IT-проектов на глобальном уровне.

Проект закона предусматривает изменения, направленные на совершенствование инструментов стимулирования развития цифровой экономики, через:

уточнение отдельных положений относительно особенностей определения средней месячной оплаты труда работников и гиг-специалистов как одного из критериев резидентства Дія Сіті;

урегулирование вопросов оплаты гиг-специалистов, в частности определение минимальной базы для расчета в случае отсутствия соглашения сторон, введение структуры такой оплаты, определение её составляющих;

устранение правовой неопределенности относительно возможности временного превышения предельного дохода резидентами-стартапами без потери статуса резидента;

совершенствование порядка подачи заявлений для приобретения статуса резидента и уточнение оснований для отказа;

введение возможности привлечения резидентами Дія Сіті инвестиций от специализированных фондов Дія Сіті Инвест в соответствии с Законом Украины «Об институтах совместного инвестирования»;

согласование положений Закона Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» с Кодексом законов о труде, Законом «Об институтах совместного инвестирования» и Законом «О рынках капитала и организованных товарных рынках» и другими актами для обеспечения согласованного правового режима деятельности фондов Дія Сіті Инвест.

В пояснительной записке отмечается, что с момента вступления в силу Закона «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» прошло более 4 лет. За это время резидентами правового режима Дія Сіті стали уже более 3 тысяч юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере цифровой экономики, которые привлекли к сотрудничеству более 130 тысяч специалистов.

По данным Государственной налоговой службы Украины, поступления от резидентов «Дія Сіті» ежегодно растут:

в 2022 году 413 компаний уплатили 4,1 млрд грн налогов;

в 2023 году 769 резидентов — 8,5 млрд грн;

в 2024 году 1471 резидент — более 19,5 млрд грн.

Ожидается, что в 2025 году количество резидентов вырастет до 3300, а сумма уплаченных ими налогов превысит 30 млрд грн.

Таким образом, для государства внедрение правового режима Дія Сіті обеспечивает ежегодное увеличение поступлений в государственный бюджет — динамика уплаты налогов превышает динамику роста числа резидентов правового пространства. При этом такие компании соблюдают требования Закона, регулярно подают дополнительную отчетность резидента Дія Сіті, подкрепленную аудиторским заключением.

По словам авторов законопроекта, возникла необходимость разработки и представления на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» и некоторые другие законодательные акты относительно совершенствования инструментов стимулирования развития цифровой экономики».

Отмечается, что реализация положений законопроекта позволит усовершенствовать действующее законодательство относительно правового режима Дія Сіті, в том числе возможности привлечения частного капитала в технологические компании, снизить отток инновационного бизнеса за границу и подготовить основу для масштабирования украинских IT-проектов на глобальном уровне.

