  1. В Україні

ID-паспорт: що таке унікальний номер запису в реєстрі

22:18, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У паспортному сервісі назвали основні характеристики УНЗР.
ID-паспорт: що таке унікальний номер запису в реєстрі
Фото: pasport.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Паспортний Сервіс пояснив, що таке унікальний номер запису в реєстрі, який стоїть у ID-паспорті.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Там зазначили, що УНЗР (Унікальний номер запису в реєстрі) — це унікальний цифровий ідентифікатор особи в Україні

Серед основних характеристик УНЗР варто виділити:

  • Присвоюється один раз і не змінюється навіть після зміни прізвища чи інших даних.
  • Допомагає швидко і точно встановити особу.
  • Присвоюється при отриманні біометричних ID-картки чи закордонного паспорта.

Також повідомлялося, чи потрібна прописка дитині 14 років для оформлення паспорта.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт ID-паспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]