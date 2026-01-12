ID-паспорт: що таке унікальний номер запису в реєстрі
22:18, 12 січня 2026
У паспортному сервісі назвали основні характеристики УНЗР.
Фото: pasport.org.ua
Паспортний Сервіс пояснив, що таке унікальний номер запису в реєстрі, який стоїть у ID-паспорті.
Там зазначили, що УНЗР (Унікальний номер запису в реєстрі) — це унікальний цифровий ідентифікатор особи в Україні
Серед основних характеристик УНЗР варто виділити:
- Присвоюється один раз і не змінюється навіть після зміни прізвища чи інших даних.
- Допомагає швидко і точно встановити особу.
- Присвоюється при отриманні біометричних ID-картки чи закордонного паспорта.
