ID-паспорт: що таке унікальний номер запису в реєстрі

Паспортний Сервіс пояснив, що таке унікальний номер запису в реєстрі, який стоїть у ID-паспорті.

Там зазначили, що УНЗР (Унікальний номер запису в реєстрі) — це унікальний цифровий ідентифікатор особи в Україні

Серед основних характеристик УНЗР варто виділити:

Присвоюється один раз і не змінюється навіть після зміни прізвища чи інших даних.

Допомагає швидко і точно встановити особу.

Присвоюється при отриманні біометричних ID-картки чи закордонного паспорта.

