ID-паспорт: что такое уникальный номер записи в реестре

Паспортный сервис разъяснил, что такое уникальный номер записи в реестре, который указывается в ID-паспорте.

Там отметили, что УНЗР (уникальный номер записи в реестре) — это уникальный цифровой идентификатор личности в Украине.

Среди основных характеристик УНЗР следует выделить:

присваивается один раз и не изменяется даже после смены фамилии или других данных;

помогает быстро и точно установить личность;

присваивается при получении биометрической ID-карты или заграничного паспорта.

