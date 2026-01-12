ID-паспорт: что такое уникальный номер записи в реестре
22:18, 12 января 2026
В Паспортном сервисе назвали основные характеристики УНЗР.
Фото: pasport.org.ua
Паспортный сервис разъяснил, что такое уникальный номер записи в реестре, который указывается в ID-паспорте.
Там отметили, что УНЗР (уникальный номер записи в реестре) — это уникальный цифровой идентификатор личности в Украине.
Среди основных характеристик УНЗР следует выделить:
- присваивается один раз и не изменяется даже после смены фамилии или других данных;
- помогает быстро и точно установить личность;
- присваивается при получении биометрической ID-карты или заграничного паспорта.
