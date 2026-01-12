Завершено слідство щодо розтрати 1,4 млн грн на закупівлях дров для потреб ЗСУ

Закупівлі для потреб армії стали джерелом збагачення: посадовцю загрожує до 12 років в'язниці.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове слідство стосовно колишнього керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, якого підозрюють у розтраті понад 1,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених на потреби оборони.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

За даними слідства, посадовець мав виконати мобілізаційне завдання із закупівлі паливної деревини для Збройних сил України. Знаючи реальну ринкову вартість продукції, він організував корупційну схему: через підконтрольну фірму закуповував деревину у лісгоспах ДП «Ліси України», а потім удвічі дорожче продавав її власному управлінню. У результаті таких дій чиновник незаконно отримав понад 1,4 млн грн.

З метою відшкодування завданих державі збитків суд наклав арешт на майно обвинуваченого. Наразі він звільнений із займаної посади.

Посадовця обвинувачують у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.