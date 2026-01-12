Завершено расследование по делу о растрате 1,4 млн грн на закупках дров для нужд ВСУ
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное следствие в отношении бывшего руководителя Николаевского квартирно-эксплуатационного управления, которого подозревают в растрате более 1,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных на нужды обороны.
Обвинительный акт уже направлен в суд.
По данным следствия, чиновник должен был выполнить мобилизационное задание по закупке топливной древесины для Вооруженных сил Украины. Зная реальную рыночную стоимость продукции, он организовал коррупционную схему: через подконтрольную фирму закупал древесину в лесхозах ГП «Леса Украины», а затем вдвое дороже продавал ее собственному управлению. В результате таких действий чиновник незаконно получил более 1,4 млн грн.
С целью возмещения причиненного государству ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого. В настоящее время он уволен с занимаемой должности.
Чиновника обвиняют в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.