Кабмін запроваджує доплати енергетикам, які відновлюють мережі після обстрілів

Це стосується фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про запровадження доплат для енергетиків, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах.

За її словами, доплати стосуватимуться фахівців, які безпосередньо виїжджають на місця обстрілів у морозну погоду та відновлюють постачання електроенергії, тепла, води і газу.

«Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло.

Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі. Обовʼязок Уряду — підтримати сміливих і професійних людей, які виконують цю титанічну працю», — наголосила вона.

Свириденко доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення.

«Це наш обовʼязок — постійно дякувати людям, які продовжують працювати і відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли. Дякую кожному енергетику за ваші надзусилля і відповідальну роботу!» — підкреслила прем’єр.

