Кабмин вводит доплаты энергетикам, которые восстанавливают сети после обстрелов

Это касается специалистов, которые непосредственно в мороз выезжают на места прилетов и восстанавливают поставки тепла, электроэнергии, воды и газа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о введении доплат для энергетиков, которые работают в ремонтно-восстановительных бригадах.

По ее словам, доплаты будут касаться специалистов, которые непосредственно выезжают на места обстрелов в морозную погоду и восстанавливают поставки электроэнергии, тепла, воды и газа.

«Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после самых массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло.

Это работа на пределе человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всей стране. Обязанность Правительства — поддержать смелых и профессиональных людей, которые выполняют этот титанический труд», — подчеркнула она.

Свириденко поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение.

«Это наш долг — постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и восстанавливать энергообьекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы. Спасибо каждому энергетику за ваши сверхусилия и ответственную работу!» — подчеркнула премьер-министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.