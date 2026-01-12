  1. В Україні

Надходження від податку на нерухомість зросли майже на 20%: у лідерах — Київ

22:54, 12 січня 2026
У 2025 році податок на нерухоме майно сплатили майже 1,1 млн платників.
Фото: tax.gov.ua
Фото: tax.gov.ua
За підсумками 2025 року податок на нерухоме майно сплатили майже 1,1 млн платників. Загалом надходження склали понад 12,7 млрд гривень. Про це повідомила Державна податкова служба.

«Це на 19,3 % або майже на 2,1 млрд гривень більше, ніж у 2024 році», - заявили у податковій.

Найбільші суми податку сплачено у таких регіонах:

- місто Київ – 2,5 млрд грн,

- Львівська область – 1,3 млрд грн,

- Київська область – 1,3 млрд грн,

- Дніпропетровська область – 1,2 млрд грн.

«Зростання надходжень свідчить про підвищення податкової дисципліни та відповідальне ставлення платників до виконання своїх податкових зобов’язань.

Надходження спрямовуються до місцевих бюджетів та використовуються для фінансування соціально важливих програм, розвитку інфраструктури та покращення якості життя громад», - заявили у ДПС.

