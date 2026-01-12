Поступления от налога на недвижимость выросли почти на 20%: в лидерах — Киев

В 2025 году налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн плательщиков.

Фото: tax.gov.ua

По итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн плательщиков. В целом поступления составили более 12,7 млрд гривен. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

«Это на 19,3 % или почти на 2,1 млрд гривен больше, чем в 2024 году», — заявили в налоговой.

Наибольшие суммы налога уплачены в следующих регионах:

— город Киев — 2,5 млрд грн;

— Львовская область — 1,3 млрд грн;

— Киевская область — 1,3 млрд грн;

— Днепропетровская область — 1,2 млрд грн.

«Рост поступлений свидетельствует о повышении налоговой дисциплины и ответственном отношении плательщиков к выполнению своих налоговых обязательств.

Поступления направляются в местные бюджеты и используются для финансирования социально значимых программ, развития инфраструктуры и улучшения качества жизни громад», — заявили в ГНС.

