На тлі енергетичної кризи «Ліси України» накопичили понад 220 тисяч кубометрів дров

Запасів дров у «Лісах України» достатньо для опалення та потреб військових у разі погіршення енергетичної ситуації, українців закликають завчасно готуватися до наступного опалювального сезону.

Фото: Полісся

На складах держпідприємства «Ліси України» накопичено понад 220 тисяч кубометрів дров, яких достатньо для забезпечення потреб соціальної сфери, населення та військових у разі погіршення енергетичної ситуації.

У «Лісах України» зазначили, що через складну ситуацію в енергетиці заготівля дров триває безперервно, попри значні логістичні труднощі. Склади регулярно поповнюються, а підприємство готується до будь-якого сценарію розвитку подій.

Водночас, за даними держпідприємства, істотного зростання попиту на дрова через відключення електроенергії наразі не зафіксовано. З початку 2026 року лісові господарства по всій країні реалізували лише близько 15 тисяч кубометрів палива.

Окремо в «Лісах України» наголосили, що постачання дров для потреб Збройних сил України здійснюється в повному обсязі відповідно до укладених контрактів. У разі необхідності обсяги поставок можуть бути збільшені.

Підприємство також запевнило, що ціни на соціальні дрова залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону, та закликало домогосподарства заздалегідь планувати закупівлі на наступний сезон.

