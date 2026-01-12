  1. В Україні

На тлі енергетичної кризи «Ліси України» накопичили понад 220 тисяч кубометрів дров

23:50, 12 січня 2026
Запасів дров у «Лісах України» достатньо для опалення та потреб військових у разі погіршення енергетичної ситуації, українців закликають завчасно готуватися до наступного опалювального сезону.
На тлі енергетичної кризи «Ліси України» накопичили понад 220 тисяч кубометрів дров
Фото: Полісся
На складах держпідприємства «Ліси України» накопичено понад 220 тисяч кубометрів дров, яких достатньо для забезпечення потреб соціальної сфери, населення та військових у разі погіршення енергетичної ситуації.

У «Лісах України» зазначили, що через складну ситуацію в енергетиці заготівля дров триває безперервно, попри значні логістичні труднощі. Склади регулярно поповнюються, а підприємство готується до будь-якого сценарію розвитку подій.

Водночас, за даними держпідприємства, істотного зростання попиту на дрова через відключення електроенергії наразі не зафіксовано. З початку 2026 року лісові господарства по всій країні реалізували лише близько 15 тисяч кубометрів палива.

Окремо в «Лісах України» наголосили, що постачання дров для потреб Збройних сил України здійснюється в повному обсязі відповідно до укладених контрактів. У разі необхідності обсяги поставок можуть бути збільшені.

Підприємство також запевнило, що ціни на соціальні дрова залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону, та закликало домогосподарства заздалегідь планувати закупівлі на наступний сезон.

ЗСУ енергетика дрова ліс

