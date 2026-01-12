На фоне энергетического кризиса «Леса Украины» накопили более 220 тысяч кубометров дров

Запасов дров в «Лесах Украины» достаточно для отопления и нужд военных в случае ухудшения энергетической ситуации, украинцев призывают заранее готовиться к следующему отопительному сезону.

Фото: Полесье

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На складах госпредприятия «Леса Украины» накоплено более 220 тысяч кубометров дров, которых достаточно для обеспечения потребностей социальной сферы, населения и военных в случае ухудшения энергетической ситуации.

В «Лесах Украины» отметили, что из-за сложной ситуации в энергетике заготовка дров продолжается непрерывно, несмотря на значительные логистические трудности. Склады регулярно пополняются, а предприятие готовится к любому сценарию развития событий.

В то же время, по данным госпредприятия, существенного роста спроса на дрова из-за отключения электроэнергии пока не зафиксировано. С начала 2026 года лесные хозяйства по всей стране реализовали только около 15 тысяч кубометров топлива.

Отдельно в «Лесах Украины» подчеркнули, что поставки дров для нужд Вооруженных сил Украины осуществляются в полном объеме в соответствии с заключенными контрактами. В случае необходимости объемы поставок могут быть увеличены.

Предприятие также заверило, что цены на социальные дрова останутся неизменными до окончания отопительного сезона, и призвало домохозяйства заранее планировать закупки на следующий сезон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.