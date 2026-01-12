$6700 за «решение вопроса» проживания ребенка с отцом — будут судить адвокат и чиновника

К реализации преступного плана адвокат привлекла своего сообщника — начальника отдела государственной регистрации местного городского совета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении адвокат и начальника отдела одного из городских советов области по фактам получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в прошлом году юристка оказывала своему клиенту правовую помощь по делу об определении места проживания его малолетней дочери с ним.

«На тот момент девочке было 11 лет, и она постоянно проживала с отцом, поскольку мать после начала полномасштабного вторжения выехала в Италию. В 2023 году родители развелись, и место проживания ребенка необходимо было закрепить юридически.

Понимая сложность ситуации, женщина сообщила клиенту, что за определенную сумму денег может повлиять на судей для рассмотрения дела в его пользу и помочь получить необходимые документы», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что к реализации преступного плана адвокат привлекла своего сообщника — начальника отдела государственной регистрации местного городского совета.

Чиновник должен был, используя свои рабочие связи, обеспечить выдачу акта обследования условий проживания малолетней дочери заявителя и справки о том, что мужчина воспитывает ребенка самостоятельно. В дальнейшем эти документы должны были быть приобщены к исковому заявлению в интересах отца.

«Адвокат, в свою очередь, должна была повлиять на судью, чтобы решение было принято в пользу ее клиента.

В общей сложности обвиняемые получили за свои „услуги“ 6 700 долларов США», — заявили в прокуратуре.

Также, как отметили в ведомстве, юристка за 200 долларов США организовала фиктивную смену регистрации места проживания бывшей жены клиента, чтобы дело рассматривалось в «нужном» суде.

В июле прошлого года противоправная деятельность сообщников была прекращена.

Им инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.