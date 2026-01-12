Госгеокадастр назвал коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2025 год

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель за 2025 год.

По информации Государственной службы статистики Украины, индекс потребительских цен за 2025 год составил 108,0 %.

«Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2025 год составляет 1,08 (указанный коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется ко всем категориям земель и видам земельных угодий)», — сообщили в Госгеокадастре.

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель (пункт 289.2 статьи 289 Налогового кодекса Украины).

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель в разрезе лет составляет:

1996 год — 1,703;

1997 год — 1,059;

1998 год — 1,006;

1999 год — 1,127;

2000 год — 1,182;

2001 год — 1,02;

2005 год — 1,035;

2007 год — 1,028;

2008 год — 1,152;

2009 год — 1,059;

2010 год — 1,0;

2011 год — 1,0;

2012 год — 1,0;

2013 год — 1,0;

2014 год — 1,249;

2015 год — 1,433 (кроме сельскохозяйственных угодий) и 1,2 (для сельскохозяйственных угодий — пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи);

2016 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий — пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,06 (для земель несельскохозяйственного назначения);

2017 год — 1,0;

2018 год — 1,0;

2019 год — 1,0;

2020 год — 1,0;

2021 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий — пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,1 (для земель несельскохозяйственного назначения);

2022 год — 1,0 (для сельскохозяйственных угодий — пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища и залежи) и 1,15 (для земель и земельных участков, кроме сельскохозяйственных угодий);

2023 год — 1,051 (указанный коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется ко всем категориям земель и видам земельных угодий);

2024 год — 1,12 (указанный коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется ко всем категориям земель и видам земельных угодий).

Индексация нормативной денежной оценки земель за 2002, 2003, 2004 и 2006 годы не осуществлялась.

«Кроме того, сообщаем, что выписки, которые были и будут сформированы в период с 1 января по 15 января 2026 года, не содержат коэффициентов индексации за 2025 год. Соответственно, значение нормативной денежной оценки земельных участков, указанное в этих выписках, будет нуждаться в перерасчете с применением коэффициента индексации за 2025 год», — добавили в Госгеокадастре.

