Владимир Зеленский анонсировал продолжение кадровых изменений в регионах и СБУ
20:55, 12 января 2026
Речь идет о дальнейших решениях по обновлению руководящих кадров в регионах и Службе безопасности Украины.
Президент Владимир Зеленский сообщил о продолжении кадровых изменений в регионах и Службе безопасности Украины.
По его словам, в ближайшее время ожидается продолжение соответствующих решений. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
«Продолжил сегодня кадровые изменения и в регионах, и в Службе безопасности Украины, будут еще решения», — отметил Зеленский.
Президент не уточнил, каких именно должностей или областей будут касаться дальнейшие кадровые шаги.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.