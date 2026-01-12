Владимир Зеленский анонсировал продолжение кадровых изменений в регионах и СБУ

Речь идет о дальнейших решениях по обновлению руководящих кадров в регионах и Службе безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщил о продолжении кадровых изменений в регионах и Службе безопасности Украины.

По его словам, в ближайшее время ожидается продолжение соответствующих решений. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

«Продолжил сегодня кадровые изменения и в регионах, и в Службе безопасности Украины, будут еще решения», — отметил Зеленский.

Президент не уточнил, каких именно должностей или областей будут касаться дальнейшие кадровые шаги.

