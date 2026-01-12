Володимир Зеленський анонсував продовження кадрових змін в регіонах і СБУ
20:55, 12 січня 2026
Мова йде про подальші рішення щодо оновлення керівних кадрів у регіонах та Службі безпеки України.
Президент Володимир Зеленський повідомив про продовження кадрових змін у регіонах і Службі безпеки України.
За його словами, найближчим часом очікується продовження відповідних рішень. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні.
«Продовжив сьогодні кадрові зміни і в регіонах, і в Службі безпеки України, будуть ще рішення», — зазначив Зеленський.
Президент не уточнив, яких саме посад або областей стосуватимуться подальші кадрові кроки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.