Володимир Зеленський анонсував продовження кадрових змін в регіонах і СБУ

Мова йде про подальші рішення щодо оновлення керівних кадрів у регіонах та Службі безпеки України.

Президент Володимир Зеленський повідомив про продовження кадрових змін у регіонах і Службі безпеки України.

За його словами, найближчим часом очікується продовження відповідних рішень. Про це Глава держави заявив у вечірньому зверненні.

«Продовжив сьогодні кадрові зміни і в регіонах, і в Службі безпеки України, будуть ще рішення», — зазначив Зеленський.

Президент не уточнив, яких саме посад або областей стосуватимуться подальші кадрові кроки.

