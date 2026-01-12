Кто может работать на условиях неполной занятости — условия, гарантии и ограничения

Когда работник имеет гарантированное право на неполное рабочее время без утраты трудовых прав.

Неполная занятость в Украине остается актуальным инструментом совмещения работы с семейными обстоятельствами, состоянием здоровья или уходом за родными. Законодательство четко определяет, кто и на каких условиях может работать меньше установленной нормы рабочего времени — без утраты трудовых прав. Об этом напоминает Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области.

Что такое неполная занятость

Неполная занятость — это работа на условиях рабочего времени, меньшего нормы, установленной законодательством. Она может предусматривать сокращенный рабочий день или неполную рабочую неделю и устанавливается по договоренности между работником и работодателем.

В соответствии со статьей 56 Кодекса законов о труде Украины, работа на условиях неполного рабочего времени не ограничивает трудовые права работника. Речь идет о сохранении права на отпуск, стаж, социальные гарантии и защиту от дискриминации.

Когда устанавливается неполное рабочее время

Неполное рабочее время может быть:

определено при приеме на работу;

введено впоследствии по соглашению сторон трудового договора;

инициировано работодателем в рамках законодательства.

В то же время в ряде случаев работодатель обязан пойти навстречу работнику.

Кто имеет гарантированное право на неполную занятость

По просьбе работника неполное рабочее время обязательно устанавливается для:

беременных женщин;

женщин, имеющих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, в том числе находящегося под опекой;

женщин, которые осуществляют уход за больным членом семьи при наличии медицинского заключения;

родителей, которые воспитывают детей без матери (в том числе во время ее длительного лечения);

опекунов и попечителей;

одного из приемных родителей или родителей-воспитателей;

женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

Это право также распространяется на отца ребенка, других родственников, которые фактически осуществляют уход за ребенком во время такого отпуска, а также на лиц с инвалидностью независимо от группы и пожилых людей.

Как оплачивается труд

При условиях неполной занятости заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от фактической выработки.

Иными словами, оплата корректируется, но трудовые гарантии остаются полностью действующими.

Важное предостережение для работодателей

Оформление работника на неполное рабочее время при условии, что он фактически работает полный день, является нарушением трудового законодательства.

