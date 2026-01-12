  1. В Украине

Кто может работать на условиях неполной занятости — условия, гарантии и ограничения

23:12, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Когда работник имеет гарантированное право на неполное рабочее время без утраты трудовых прав.
Кто может работать на условиях неполной занятости — условия, гарантии и ограничения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Неполная занятость в Украине остается актуальным инструментом совмещения работы с семейными обстоятельствами, состоянием здоровья или уходом за родными. Законодательство четко определяет, кто и на каких условиях может работать меньше установленной нормы рабочего времени — без утраты трудовых прав. Об этом напоминает Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что такое неполная занятость

Неполная занятость — это работа на условиях рабочего времени, меньшего нормы, установленной законодательством. Она может предусматривать сокращенный рабочий день или неполную рабочую неделю и устанавливается по договоренности между работником и работодателем.

В соответствии со статьей 56 Кодекса законов о труде Украины, работа на условиях неполного рабочего времени не ограничивает трудовые права работника. Речь идет о сохранении права на отпуск, стаж, социальные гарантии и защиту от дискриминации.

Когда устанавливается неполное рабочее время

Неполное рабочее время может быть:

  • определено при приеме на работу;
  • введено впоследствии по соглашению сторон трудового договора;
  • инициировано работодателем в рамках законодательства.

В то же время в ряде случаев работодатель обязан пойти навстречу работнику.

Кто имеет гарантированное право на неполную занятость

По просьбе работника неполное рабочее время обязательно устанавливается для:

  • беременных женщин;
  • женщин, имеющих ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, в том числе находящегося под опекой;
  • женщин, которые осуществляют уход за больным членом семьи при наличии медицинского заключения;
  • родителей, которые воспитывают детей без матери (в том числе во время ее длительного лечения);
  • опекунов и попечителей;
  • одного из приемных родителей или родителей-воспитателей;
  • женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

Это право также распространяется на отца ребенка, других родственников, которые фактически осуществляют уход за ребенком во время такого отпуска, а также на лиц с инвалидностью независимо от группы и пожилых людей.

Как оплачивается труд

При условиях неполной занятости заработная плата начисляется пропорционально отработанному времени или в зависимости от фактической выработки.

Иными словами, оплата корректируется, но трудовые гарантии остаются полностью действующими.

Важное предостережение для работодателей

Оформление работника на неполное рабочее время при условии, что он фактически работает полный день, является нарушением трудового законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]