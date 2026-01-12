  1. В Україні

Хто може працювати на умовах неповної зайнятості — умови, гарантії та обмеження

23:12, 12 січня 2026
Коли працівник має гарантоване право на неповний робочий час без втрати трудових прав.
Неповна зайнятість в Україні залишається актуальним інструментом поєднання роботи з сімейними обставинами, станом здоров’я або доглядом за рідними. Законодавство чітко визначає, хто і на яких умовах може працювати менше встановленої норми робочого часу — без втрати трудових прав. Про це нагадує Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області.

Що таке неповна зайнятість

Неповна зайнятість — це робота на умовах робочого часу, меншого за норму, встановлену законодавством. Вона може передбачати скорочений робочий день або неповний робочий тиждень і встановлюється за домовленістю між працівником і роботодавцем.

Відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України, робота на умовах неповного робочого часу не обмежує трудові права працівника. Йдеться про збереження права на відпустку, стаж, соціальні гарантії та захист від дискримінації.

Коли встановлюється неповний робочий час

Неповний робочий час може бути:

  • визначений під час прийняття на роботу;
  • запроваджений згодом за угодою сторін трудового договору;
  • ініційований роботодавцем у межах законодавства.

Водночас у низці випадків роботодавець зобов’язаний піти назустріч працівникові.

Хто має гарантоване право на неповну зайнятість

На прохання працівника неповний робочий час обов’язково встановлюється для:

  • вагітних жінок;
  • жінок, які мають дитину до 14 років або дитину з інвалідністю, зокрема під опікою;
  • жінок, які доглядають за хворим членом сім’ї за наявності медичного висновку;
  • батьків, які виховують дітей без матері (у тому числі під час її тривалого лікування);
  • опікунів і піклувальників;
  • одного з прийомних батьків або батьків-вихователів;
  • жінок у період відпустки для догляду за дитиною.

Це право також поширюється на батька дитини, інших родичів, які фактично здійснюють догляд за дитиною під час такої відпустки, а також на осіб з інвалідністю незалежно від групи та людей похилого віку.

Як оплачується праця

За умов неповної зайнятості заробітна плата нараховується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від фактичного виробітку.

Іншими словами, оплата коригується, але трудові гарантії залишаються повністю чинними.

Важливе застереження для роботодавців

Оформлення працівника на неповний робочий час за умови, що він фактично працює повний день, є порушенням трудового законодавства.

Держпраці трудові відносини

