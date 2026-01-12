Ивана Рудницкого назначили заместителем главы Службы безопасности Украины — указ

До этого Рудницкого уволили с должности главы Волынской ОГА, а исполнение обязанностей руководителя области возложили на Романа Романюка.

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Рудницкого заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса Президента.

Предыдущим указом Рудницкий был уволен с должности главы Волынской областной государственной администрации в соответствии с поданным им заявлением.

Вместо этого исполнение обязанностей главы Волынской областной государственной администрации возложено на Романа Романюка.

Добавим, что Владимир Зеленский анонсировал продолжение кадровых изменений в регионах и СБУ.

