Івана Рудницького призначили заступником голови Служби безпеки України — указ
21:04, 12 січня 2026
До цього Рудницького звільнили з посади голови Волинської ОДА, а виконання обовʼязків очільника області поклали на Романа Романюка.
Президент Володимир Зеленський призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ розміщено на сайті Офісу Президента.
Попереднім указом Рудницького було звільнено з посади голови Волинської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Натомість виконання обовʼязків голови Волинської обласної державної адміністрації покладено на Романа Романюка.
Додамо, що Володимир Зеленський анонсував продовження кадрових змін в регіонах і СБУ.
