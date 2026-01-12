Тарас Пастух возглавил Тернопольскую областную государственную администрацию

Также назначен исполняющий обязанности главы Волынской ОГА и освобожден от должности предыдущий руководитель области.

Президент Владимир Зеленский назначил Тараса Пастуха главой Тернопольской областной государственной администрации. Указ опубликован на сайте главы государства.

Также президент временно возложил исполнение обязанностей главы Волынской областной государственной администрации на Романа Романюка.

Предыдущего руководителя Волынской ОВА Ивана Рудницкого освободили от должности — его назначили заместителем главы СБУ.

Добавим, что Владимир Зеленский анонсировал продолжение кадровых изменений в регионах и СБУ.

