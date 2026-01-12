Тарас Пастух очолив Тернопільську обласну державну адміністрацію

Також призначено виконувача обовʼязків голови Волинської ОДА та звільнено попереднього очільника області.

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Пастуха головою Тернопільської обласної державної адміністрації. Указ оприлюднено на сайті Глави держави.

Також Президент тимчасово поклав виконання обовʼязків голови Волинської обласної державної адміністрації на Романа Романюка.

Попереднього очільника Волинської ОВА Івана Рудницького звільнили з посади — його призначили заступником голови СБУ.

Додамо, що Володимир Зеленський анонсував продовження кадрових змін в регіонах і СБУ.

