Образовательные льготы для военнослужащих и их семей в 2026 году: что предусматривает государство
Одним из ключевых направлений социальной поддержки военнослужащих являются образовательные льготы. В Министерстве обороны напомнили, какими возможностями в сфере образования могут воспользоваться защитники Украины и члены их семей в 2026 году.
Образовательные права военнослужащих
В соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», военные имеют право на обучение, в частности на получение последипломного образования и повышение квалификации в:
- высших военных учебных заведениях;
- военных учебных подразделениях гражданских высших учебных заведений;
- учреждениях профессионального предвысшего военного образования;
- других высших учебных заведениях.
Офицеры, проходящие службу по контракту, могут обучаться в гражданских вузах без отрыва от службы после отработки срока, соответствующего продолжительности их предыдущего обучения.
Другие категории контрактных военнослужащих, в частности лица в возрасте от 18 до 25 лет без высшего образования, также могут совмещать службу с обучением — в порядке, определенном нормативными актами о прохождении военной службы.
В то же время эта льгота не распространяется на военнослужащих срочной и базовой службы, курсантов военных вузов, а также лиц, призванных на службу офицерского состава.
Те, кого призвали на военную службу во время обучения в высших учебных заведениях, после увольнения со службы имеют право быть восстановленными в своем учебном заведении независимо от формы обучения.
Кроме того, в случае перевода или увольнения военнослужащего с контрактной или кадровой службы члены его семьи, обучающиеся в государственных учебных заведениях, могут быть переведены в учебные заведения по новому месту службы или проживания.
Образовательные льготы для детей военнослужащих
Дети военных имеют право на первоочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря по месту жительства семьи независимо от формы собственности учреждения.
Преимущественное право на поступление имеют дети военнослужащих, которые:
- имеют выслугу 20 лет и более;
- уволены со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с сокращением;
- стали лицами с инвалидностью в результате прохождения военной службы.
Это право распространяется на поступление в военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, военные вузы и учреждения профессионального предвысшего военного образования при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.
Дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, зачисляются вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионально-технического образования в течение трех лет после окончания школы.
Государственная целевая поддержка для ветеранов и их детей
Согласно Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и их дети (до 23 лет) имеют право на государственную целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учреждениях.
Такая поддержка предусматривает:
- полную или частичную оплату обучения;
- льготные долгосрочные образовательные кредиты;
- социальные стипендии;
- бесплатные учебники;
- бесплатный доступ к интернету и образовательным базам данных;
- бесплатное проживание в общежитиях;
- другие льготы, определенные Кабинетом Министров Украины.
Порядок и условия предоставления этой поддержки устанавливаются правительством.
