Образовательные льготы для военнослужащих и их семей в 2026 году: что предусматривает государство

21:49, 12 января 2026
Обучение, стипендии, общежития: какие образовательные гарантии предоставляет государство защитникам Украины.
Фото: Минобороны
Одним из ключевых направлений социальной поддержки военнослужащих являются образовательные льготы. В Министерстве обороны напомнили, какими возможностями в сфере образования могут воспользоваться защитники Украины и члены их семей в 2026 году.

Образовательные права военнослужащих

В соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», военные имеют право на обучение, в частности на получение последипломного образования и повышение квалификации в:

  • высших военных учебных заведениях;
  • военных учебных подразделениях гражданских высших учебных заведений;
  • учреждениях профессионального предвысшего военного образования;
  • других высших учебных заведениях.

Офицеры, проходящие службу по контракту, могут обучаться в гражданских вузах без отрыва от службы после отработки срока, соответствующего продолжительности их предыдущего обучения.

Другие категории контрактных военнослужащих, в частности лица в возрасте от 18 до 25 лет без высшего образования, также могут совмещать службу с обучением — в порядке, определенном нормативными актами о прохождении военной службы.

В то же время эта льгота не распространяется на военнослужащих срочной и базовой службы, курсантов военных вузов, а также лиц, призванных на службу офицерского состава.

Те, кого призвали на военную службу во время обучения в высших учебных заведениях, после увольнения со службы имеют право быть восстановленными в своем учебном заведении независимо от формы обучения.

Кроме того, в случае перевода или увольнения военнослужащего с контрактной или кадровой службы члены его семьи, обучающиеся в государственных учебных заведениях, могут быть переведены в учебные заведения по новому месту службы или проживания.

Образовательные льготы для детей военнослужащих

Дети военных имеют право на первоочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря по месту жительства семьи независимо от формы собственности учреждения.

Преимущественное право на поступление имеют дети военнослужащих, которые:

  • имеют выслугу 20 лет и более;
  • уволены со службы по возрасту, состоянию здоровья или в связи с сокращением;
  • стали лицами с инвалидностью в результате прохождения военной службы.

Это право распространяется на поступление в военные лицеи, лицеи с усиленной военно-физической подготовкой, военные вузы и учреждения профессионального предвысшего военного образования при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.

Дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей, зачисляются вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионально-технического образования в течение трех лет после окончания школы.

Государственная целевая поддержка для ветеранов и их детей

Согласно Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и их дети (до 23 лет) имеют право на государственную целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учреждениях.

Такая поддержка предусматривает:

  • полную или частичную оплату обучения;
  • льготные долгосрочные образовательные кредиты;
  • социальные стипендии;
  • бесплатные учебники;
  • бесплатный доступ к интернету и образовательным базам данных;
  • бесплатное проживание в общежитиях;
  • другие льготы, определенные Кабинетом Министров Украины.

Порядок и условия предоставления этой поддержки устанавливаются правительством.

