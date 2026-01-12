Освітні пільги для військовослужбовців та їхніх родин у 2026 році: що передбачає держава

Навчання, стипендії, гуртожитки: які освітні гарантії надає держава захисникам України.

Фото: Міноборони

Одним з ключових напрямів соціальної підтримки військовослужбовців є освітні пільги. У Міністерстві оборони нагадали, якими можливостями у сфері освіти можуть скористатися захисники України та члени їхніх сімей у 2026 році.

Освітні права військовослужбовців

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», військові мають право на навчання, зокрема на здобуття післядипломної освіти та підвищення кваліфікації у:

вищих військових навчальних закладах;

військових навчальних підрозділах цивільних закладів вищої освіти;

закладах фахової передвищої військової освіти;

інших закладах вищої освіти.

Офіцери, які проходять службу за контрактом, можуть навчатися в цивільних вишах без відриву від служби після відпрацювання строку, що відповідає тривалості їх попереднього навчання.

Інші категорії контрактних військовослужбовців, зокрема особи віком від 18 до 25 років без вищої освіти, також можуть поєднувати службу з навчанням — у порядку, визначеному нормативними актами щодо проходження військової служби.

Водночас ця пільга не поширюється на військовослужбовців строкової та базової служби, курсантів військових вишів, а також осіб, призваних на службу офіцерського складу.

Ті, кого призвали на військову службу під час навчання у закладах вищої освіти, після звільнення зі служби мають право бути поновленими у своєму навчальному закладі незалежно від форми навчання.

Крім того, у разі переведення або звільнення військовослужбовця з контрактної чи кадрової служби члени його сім’ї, які навчаються у державних закладах освіти, можуть бути переведені до навчальних закладів за новим місцем служби або проживання.

Освітні пільги для дітей військовослужбовців

Діти військових мають право на першочергове зарахування до дитячих садків, шкіл та оздоровчих таборів за місцем проживання сім’ї незалежно від форми власності закладу.

Переважне право на вступ мають діти військовослужбовців, які:

мають вислугу 20 років і більше;

звільнені зі служби за віком, станом здоров’я або через скорочення;

стали особами з інвалідністю внаслідок проходження військової служби.

Це право поширюється на вступ до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військових вишів і закладів фахової передвищої військової освіти за умови успішного складання вступних випробувань.

Діти військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків, зараховуються поза конкурсом до державних і комунальних закладів вищої та професійно-технічної освіти протягом трьох років після закінчення школи.

Державна цільова підтримка для ветеранів і їхніх дітей

Згідно з Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні діти (до 23 років) мають право на державну цільову підтримку для здобуття освіти у державних і комунальних закладах.

Така підтримка передбачає:

повну або часткову оплату навчання;

пільгові довгострокові освітні кредити;

соціальні стипендії;

безоплатні підручники;

безкоштовний доступ до інтернету та освітніх баз даних;

безоплатне проживання у гуртожитках;

інші пільги, визначені Кабінетом Міністрів України.

Порядок і умови надання цієї підтримки встановлюються урядом.

