В Украине изменят правила пользования служебным жильем — Елена Шуляк раскрыла детали

20:19, 14 августа 2025
Елена Шуляк отметила, что проживать в служебном жилье можно будет только временно и по назначению, а также за льготную арендную плату.
Фото: sluga-narodu.com
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 16 июля приняла в первом чтении законопроект 12377, которым отменяется Жилищный кодекс.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководитель партии «Слуга народа» Елена Шуляк подчеркнула, что после окончательного принятия законопроекта «Об основных принципах жилищной политики» (№12377) в Украине изменятся правила использования служебного жилья. Проживать в нем можно будет только временно и по назначению, а также за льготную арендную плату. Приватизировать такое жилье будет запрещено, поскольку иначе государство и громады потеряют возможность предоставлять его в качестве служебного тем, кто в этом нуждается, в частности по работе. Об этом она написала в колонке для «Интерфакс-Украина».

По ее словам, поскольку Украина продолжает жить по Жилищному кодексу 1983 года, назначение служебного жилья до сих пор не понимают ни граждане, ни органы местного самоуправления, поэтому оно используется не по прямому назначению, а переходит в собственность, переставая быть служебным.

«Механизм «разгосударствления» превратил служебное жилье в способ бесплатной приватизации и нечестного завладения служебным жильем в Украине. Из последних случаев — раздача в собственность служебного жилья в академии МВД, судьям, их помощникам, которые уже имеют собственную недвижимость, и не одну. Вместо этого те граждане, которые по работе имеют право пользоваться служебным жильем и действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, лишены такой возможности», — пояснила Елена Шуляк.

После принятия до конца текущего года законопроекта №12377, что является требованием Ukraine Facility, служебное жилье в Украине начнет выполнять свою настоящую роль — временного жилья, которое предоставляется в аренду тем, кто по специфике работы должен проживать рядом, подчеркнула Елена Шуляк. Его цель — не заменять социальное жилье, а служить эффективным инструментом для обеспечения кадрами, которые необходимы громадам и государству.

«Важно, что служебное жилье не будет подлежать приватизации и предоставляться только на период выполнения служебных обязанностей, что должно исключить злоупотребления. Перечень категорий лиц, которые будут иметь право на такое жилье, для государственного фонда определит Кабмин, а для местных — сами громады», — отметила нардеп.

В то же время она сообщила, что даже проживая в служебном помещении, человек сможет одновременно участвовать в государственных программах поддержки, предусматривающих приобретение собственного жилья. Но для того чтобы все это заработало, нужно формировать государственные и местные фонды служебного и социального жилья.

Напоследок Елена Шуляк напомнила: категорией граждан, которые продолжат получать жилье от государства в собственность, будут военные и ветераны. Вопрос обеспечения жильем военных является приоритетным, поэтому требует отдельного урегулирования. В проекте Закона «Об основных принципах жилищной политики» предусмотрено, что отношения, возникающие в связи с реализацией военнослужащими и членами их семей права на жилье, регулируются Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». То есть специальным законом должны быть определены любые механизмы решения жилищного вопроса военных, в том числе вопрос приобретения жилья в собственность.

Кроме того, статьей 12 предусмотрено, что «особенности использования государственного жилищного фонда, предназначенного для обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава, а также других определенных законом категорий лиц могут определяться другими законами Украины», то есть пользование служебным жильем именно военнослужащими также вынесено за рамки общего регулирования.

Также Елена Шуляк заявляла, что в законопроект об отмене Жилищного кодекса обязательно включат бесплатное жилье для военнослужащих и УБД.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что положения этого законопроекта вызвали глубокое беспокойство у судов, поскольку существует опасность ухудшения положения лиц, проживающих в служебном жилье, в частности, судей и работников государственных органов и учреждений системы правосудия.

